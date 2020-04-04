Шепелев на новой работе будет зарабатывать чуть больше миллиона рублей в месяц

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который запомнился зрителям благодаря программе «На самом деле» на Первом канале, будет зарабатывать на новом месте работы чуть больше миллиона рублей в месяц. Об этом рассказал один из его коллег.

«Если передача Шепелева будет утверждена, то на прежнюю зарплату он уже не сможет рассчитывать. Новые контракты сейчас заключают осторожно и с «осторожными цифрами». Коллега Дмитрия Шепелева

В то же время коллега телеведущего и гражданского супруга скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске отметил, что если рейтинги у нового шоу звезды будут хорошими, то зарплата вырастет.

Отметим, что пилотные выпуски нового шоу Дмитрия Шепелева уже записаны. Причем программы снимались при зрителях, несмотря на непростую ситуацию в стране с распространением коронавируса. При входе у всех гостей студии измеряли температуру.

Сам Шепелев пока не распространяется, на каком канале его можно будет увидеть. Между тем программу «На самом деле» сейчас ведет актер Тимур Еремеев, который долгое время пытался доказать,что он внебрачный сын актера Спартака Мишулина, сообщает «Комсомольская правда».