«Он очень добросовестный человек»: возлюбленная Глушакова заступилась за футболиста

Новая возлюбленная футболиста Дениса Глушакова, который сейчас выступает за грозненский «Ахмат», Дана заступилась за спортсмена. Как известно, ранее супруга застала игрока в бане с любовницей. После этого Дарья, несмотря на двух общих детей, решила с футболистом расстаться.

После этого Глушаков стал скрывать свою личную жизнь от общественности. Однако недавно стало известно, что новую любовь чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» зовут Дана. В Сети за последнее время было много слухов, что они собираются сыграть свадьбу.

Сама Дана ответила, что о свадьбе пока речи не идет. При этом она подчеркнула, что Глушаков — тот человек, которого она безумно любит и честь которого будет отстаивать до последнего, сообщает «СтарХит».