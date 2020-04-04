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«Он очень добросовестный человек»: возлюбленная Глушакова заступилась за футболиста

По словам Даны, спортсмена просто все хотят опорочить.

«Он очень добросовестный человек»: возлюбленная Глушакова заступилась за футболиста
Возлюбленная Глушакова заступилась за футболиста/http://globallookpress.com/

Новая возлюбленная футболиста Дениса Глушакова, который сейчас выступает за грозненский «Ахмат», Дана заступилась за спортсмена. Как известно, ранее супруга застала игрока в бане с любовницей. После этого Дарья, несмотря на двух общих детей, решила с футболистом расстаться.

После этого Глушаков стал скрывать свою личную жизнь от общественности. Однако недавно стало известно, что новую любовь чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» зовут Дана. В Сети за последнее время было много слухов, что они собираются сыграть свадьбу.

Сама Дана ответила, что о свадьбе пока речи не идет. При этом она подчеркнула, что Глушаков — тот человек, которого она безумно любит и честь которого будет отстаивать до последнего, сообщает «СтарХит».

«Денис на самом деле очень хороший парень, но, к сожалению, все время сталкивается с людьми, которые пытаются его опорочить. Он очень добросовестный человек».

Возлюбленная Дениса Глушакова

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ГрозныйДарья ГлушаковаДенис ГлушаковФК "Ахмат"ФК "Спартак"
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