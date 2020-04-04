Яна Рудковская оценила шутку о майском поступлении сына в МГИМО

Продюсер, как и вся страна, находится дома на самоизоляции.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» назвала лучшую, на ее взгляд, шутку за первую карантинную неделю.

Несколько дней назад на страничке сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра появилась фотография с любимой мамой. Запись под ней была следующего содержания.

«Грызу гранит науки. Хочу поступить сразу в школу во второй класс, минуя первый». Александр Плющенко

В телеграм-канале «Только никому» в связи с этим появилась запись: «Если карантин продлят до мая, Саша Плющенко сразу в МГИМО поступит».

Яна Рудковская отреагировала на это. «Лучшая шутка за эту карантинную неделю», — заявила продюсер.

Отметим, что количество больных коронавирусом по всему миру перевалило за отметку в миллион человек. В России сейчас чуть более четырех тысяч зараженных. Власти рекомендуют всем гражданам соблюдать режим самоизоляции. Только так можно поскорее победить пандемию.