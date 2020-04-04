«Это правда, у меня корона!»: дочь Охлобыстина рассказала о своем состоянии

Анфиса поблагодарила всех своих подписчиков и знакомых за переживания.

Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса в Instagram подтвердила, что заражена коронавирусом. Девушка при этом не теряет оптимизма и надеется как можно скорее вернуться в строй.

«Да! Это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были такие: насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена — все будет хорошо! Вашими молитвами». Анфиса Охлобыстина

Как отметила Анфиса Охлобыстина, в эти непростые дни необходимо оставаться дома. Только так можно справиться с болезнью. Анфиса подчеркнула, что каждый несет ответственность за окружающих его людей.

Отметим, что сейчас вся семья Ивана Охлобыстина находится на самоизоляции. Как известно, он — многодетный отец.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире перевалило за отметку в миллион человек. В России на данный момент чуть более четырех тысяч зараженных. Власти советуют всем гражданам находиться дома. Только так можно справиться с пандемией.