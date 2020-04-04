«Мне было очень приятно. Ваша Настя»: Заворотнюк ответила жене Стаса Михайлова

Актриса впервые вышла на связь с момента своей болезни.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк впервые с момента своей болезни ответила в социальных сетях. В группе поддержки актрисы в Instagram появилась запись, где ей желают здоровья и поздравляют с днем рождения. Супруга музыканта Стаса Михайлова Инна оставила под записью сообщение: «Храни Господь!». Анастасия Заворотнюк ответила на эти слова.

«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя».

Анастасия Заворотнюк

Отметим, что именно Стас Михайлов и его супруга были одними из первых, кто просил остановить травлю и распространение ложной информации о здоровье актрисы в соцсетях. Благодаря им появилась группа поддержки, где рассказывалось о состоянии актрисы.

Напомним, что 3 апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось 49 лет. Сейчас она проходит лечение от тяжелого заболевания. Родные оградили актрису от связи с внешним миром.