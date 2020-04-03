«Обернем позорный недуг в подвиг»: дочь Охлобыстина заразилась коронавирусом

На карантин вместе с 23-летней Анфисой ушла вся семья.

Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом. 24-летняя девушка недавно вернулась в Россию из Германии, где на 3 апреля фиксируется уже 84,7 тысячи официальных случаев заболевания.

Многодетный отец факт случившегося подтвердил. На личной странице в Instagram Охлобыстин разместил снимок своей большой семьи и пояснил, что все дети, он и жена временно исчезают из публичного пространства во избежание распространения заражения.

«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает, делает нас сильнее! Обернем наш позорный недуг в подвиг», — жизнеутверждающе написал он.

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Телеканалу «Царьград» Охлобыстин пояснил, что после возвращения в Россию Анфиса отбыла дома 14 дней. Сейчас дочь чувствует себя хорошо. Не жалуются на самочувствие и остальные живущие в доме люди. Охлобыстин не исключил: его девочку могла заразить подруга, с которой она контактировала несколько дней назад.