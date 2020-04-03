Фонд имени Михаила Евдокимова остался без помещения за долги

В центре столицы долгое время находился фонд памяти знаменитого актера, телеведущего и юмориста Михаила Евдокимова. Он был основан еще в 2006 году, спустя год после трагической гибели всенародного любимца и губернатора Алтайского края.

Возглавил фонд друг Евдокимова, актер Александр Михайлов. В задачи фонда входит сохранение памяти знаменитого артиста, проведение событийных мероприятий в его честь.

Власти Москвы выделили на льготных условиях для организации помещение на Новокузнецкой улице. Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, 7 лет фонд не платил за аренду. За это время набежало 3,5 миллиона рублей.

После проведенной Департаментом имущества столицы проверки выяснилось, что в помещении представителей фонда нет: его частично пересдали магазину, а в одной из комнат вообще проживали неизвестные. Суд постановил: Фонду освободить пространство на Новокузнецкой и выплатить долг за его аренду.