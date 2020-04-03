«Протираю ручки, полы, мою руки»: Дубовицкая волнуется из-за коронавируса

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что очень опасается коронавируса. Тем более, что она находится в группе риска. Бессменной ведущей «Аншлага» сейчас 71 год.

«Конечно, волнуюсь из-за вируса. Протираю ручки, полы, мою руки. А как иначе? Только главное еще думать о чем-то хорошем». Регина Дубовицкая

Отметим, что дома на самоизоляции звезда не скучает. Рабочий процесс, как она сказала, в ее квартире ежедневный. Сейчас, к примеру, она пишет сценарий.

В свободные же от работы время телеведущая любит взять в руки томик любимого Бунина и перечитать его. Также звезда отметила, что когда диагноз коронавирус озвучили артисту Льву Лещенко, ее телефон стал буквально разрываться от звонков. Дубовицкая поговорила с несколькими журналистами, а потом просто отключила телефон. Ей просто надоело говорить о здоровье, сообщает «СтарХит».

Напомним, что в мире заболели уже свыше миллиона человек. В России пока не такая печальная картина. К примеру, за последние сутки зарегистрирован 601 заболевший. Всего же количество тех, кто заболел в нашей стране, превысило четыре тысячи человек.