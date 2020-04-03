«Мы все стали людьми с ограниченными возможностями»: Светлаков обратился к уральцам из-за коронавируса

Как отметил шоумен и юморист, он верит, что пандемия скоро закончится.

Бывший лидер команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Светлаков обратился к уральцам. Как известно, юморист родом из Екатеринбурга. Видеообращение опубликовал региональный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

В своей речи Сергей Светлаков отметил, что во всем мире наступило «нестандартное время». Впрочем, как он заметил, за черной полосой обязательно наступит белая.

«Все мы стали людьми с ограниченными возможностями. Давайте работать над собой. Надеюсь, здравый смысл победит. Надо сейчас стать добрыми, честными, дружелюбными. Надеюсь, что скоро будем спокойно здороваться за руку, а потом не бежать в туалет, чтобы помыть руки». Сергей Светлаков

Напомним, что количество больных коронавирусом в мире перевалило за отметку в миллион человек. В России за последние сутки был зафиксирован 601 новый случай. Что касается родины Сергей Светлакова, Екатеринбурга, то здесь на данный момент 39 человек заболели коронавирусом.