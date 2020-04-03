Первая вице-мисс мира 2015 София Никитчук госпитализирована с подозрением на коронавирус

Победительница конкурса «Мисс Россия-2015», первая вице-мисс мира София Никитчук доставлена в больницу в Коммунарке. У нее подозревают коронавирус. Именно в этой клинике находятся все заболевшие в Москве.

Отметим, что не так давно звезда отдыхала в Куршевеле. Спустя несколько недель после возвращения она почувствовала себя плохо: боль в горле, затрудненное дыхание. Сейчас она находится в клинике на Коммунарке и ждет результатов тестов, сообщает телеграм-канал Mash.

Добавим, что число зараженных коронавирусом в России перевалило за отметку в четыре тысячи человек. При этом за 2 апреля в стране зафиксирован 601 новый случай.

Самая напряженная ситуация на данный момент в столице. Здесь пока не удается остановить пандемию. Впрочем, в регионах также с каждым днем все больше заболевших. Президент страны Владимир Путин заявил, что до конца месяца в стране нерабочие дни. Все жители по возможности должны оставаться дома.