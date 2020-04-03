«Мы рядом и верим, что все будет хорошо»: дочь поздравила Заворотнюк с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram опубликовала поздравительный пост, который адресовала своей матери. Как известно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас борется с тяжелым заболеванием.

«Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо». Анна Заворотнюк

Ранее поздравительный пост появился и на страничке в группе поддержки актрисы. Там отмечали, что в разных монастырях страны все молятся за здоровье Анастасии Заворотнюк и желают ей, как можно скорее поправиться.

Добавим, что Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Сейчас все время с ней находится любящий муж фигурист Петр Чернышев. Также актрисе помогают справиться с тяжелой болезнью ее сын и дочь. Они также часто ее навещают.

Где точно находится звезда сериала «Моя прекрасная няня» неизвестно. Одно время ходила информация, что она лечится в одном из центров на Рублевке. Позже СМИ писали, что актрисе стало лучше и ее отпустили домой.

Отметим, что первая информация о проблемах со здоровьем у актрисы появилась еще в августе прошлого года. Впоследствии в средствах массовой информации было много неправдоподобной информации о звезде. Некоторые СМИ откровенно «хоронили» актрису. Позже стало ясно, что журналисты сгущали краски. При этом уже никто не отрицает, что у Заворотнюк действительно серьезные проблемы со здоровьем.