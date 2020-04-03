«Алкотестер был просрочен»: Башаров вспомнил, как лишился прав за езду в пьяном виде

Актер и телеведущий Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил неприятный эпизод из своей биографии.

Однажды у него забрали водительское удостоверение на езду на элитной иномарке в пьяном виде в центре Москвы. История была очень громкой и широко обсуждалась в СМИ. Как считает актер, ему просто устроили травлю журналисты.

«Там алкоголя в крови было 0,01 промилле. Мы накануне пили красное вино на съемочной площадке. На следующий день я ехал на работу. Даже свидетели говорили, что я трезвый. Алкотестер был просрочен. Желтая пресса тогда написала, что я ехал в пьяном виде. Попался, ну что — виноват. Ничего страшного». Марат Башаров

По словам актера, он сделал урок из той истории. Пьяным за руль больше не садится. «Сейчас есть такси. Услуга «Трезвый водитель». Ездить пьяным никакого кайфа. Едешь и думаешь: остановят или не остановят. Если уж выпил, то наслаждайся этим моментом», — заметил Марат Башаров.