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«Алкотестер был просрочен»: Башаров вспомнил, как лишился прав за езду в пьяном виде

По словам актера, накануне он выпил красного вина, а пресса раздула скандал.

«Алкотестер был просрочен»: Башаров вспомнил, как лишился прав за езду в пьяном виде
Башаров вспомнил, как попался пьяным за рулем/http://globallookpress.com/

Актер и телеведущий Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил неприятный эпизод из своей биографии.

Однажды у него забрали водительское удостоверение на езду на элитной иномарке в пьяном виде в центре Москвы. История была очень громкой и широко обсуждалась в СМИ. Как считает актер, ему просто устроили травлю журналисты.

«Там алкоголя в крови было 0,01 промилле. Мы накануне пили красное вино на съемочной площадке. На следующий день я ехал на работу. Даже свидетели говорили, что я трезвый. Алкотестер был просрочен. Желтая пресса тогда написала, что я ехал в пьяном виде. Попался, ну что — виноват. Ничего страшного».

Марат Башаров

По словам актера, он сделал урок из той истории. Пьяным за руль больше не садится. «Сейчас есть такси. Услуга «Трезвый водитель». Ездить пьяным никакого кайфа. Едешь и думаешь: остановят или не остановят. Если уж выпил, то наслаждайся этим моментом», — заметил Марат Башаров.

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