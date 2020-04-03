«Чудо возможно»: в группе поддержки поздравили Заворотнюк с днем рождения

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись – первая в этом году. Звезде сериала «Моя прекрасная няня», которая борется с тяжелым заболеванием, исполнилось 3 апреля 49 лет.

Известной актрисе посвятили очень теплые слова. Здесь напомнили, что она яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем женщина.

Кроме того, в группе поддержки отметили, что год для звезды получился непростым. Многие разделили с ней непростую ситуацию, в которой она оказалась. За актрису сейчас молятся сразу в нескольких монастырях.

«Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится! Спасибо». Группа поддержки Анастасии Заворотнюк

Также в группе поддержи отметили, что праздник и у мужа актрисы – фигуриста Петра Чернышева. Непростой путь по выздоровлению он проходит вместе с любимой женой.

«А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!»