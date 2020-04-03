Шепелев вышел на новую работу после ухода из программы «На самом деле»

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который вел рейтинговую программу «На самом деле» на Первом канале, вышел на новую работу. Он принял участие в съемках. В новой программе гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске нет никаких интриг, скандалов и расследований.

Сейчас Шепелев ведет познавательное и развлекательное шоу. Это некая студийная программа, где он может раскрыться как интересный собеседник с богатым жизненным опытом.

Любопытно, что несмотря на самоизоляцию на программе Шепелева были зрители. Перед входом в студию каждому измерили температуру.

Кстати, сам Шепелев пока о новой работе не распространяется. Боится сглазить и даже не называет канал, на котором трудоустроился. Выпуски его программы в ближайшее время посмотрит руководство. Только после этого будет принято решение запускать или нет их в эфир, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что на место Шепелева в программу «На самом деле» пришел ведущим небезызвестный Тимур Еремеев. Несколько лет назад он доказывал всей стране, что является сыном покойного актера Спартака Мишулина.