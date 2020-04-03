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Шепелев вышел на новую работу после ухода из программы «На самом деле»

Несмотря на карантин, телепроект снимали в присутствии зрителей.

Шепелев вышел на новую работу после ухода из программы «На самом деле»
Шепелев вышел на новую работу/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который вел рейтинговую программу «На самом деле» на Первом канале, вышел на новую работу. Он принял участие в съемках. В новой программе гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске нет никаких интриг, скандалов и расследований.

Сейчас Шепелев ведет познавательное и развлекательное шоу. Это некая студийная программа, где он может раскрыться как интересный собеседник с богатым жизненным опытом.

Любопытно, что несмотря на самоизоляцию на программе Шепелева были зрители. Перед входом в студию каждому измерили температуру.

Кстати, сам Шепелев пока о новой работе не распространяется. Боится сглазить и даже не называет канал, на котором трудоустроился. Выпуски его программы в ближайшее время посмотрит руководство. Только после этого будет принято решение запускать или нет их в эфир, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что на место Шепелева в программу «На самом деле» пришел ведущим небезызвестный Тимур Еремеев. Несколько лет назад он доказывал всей стране, что является сыном покойного актера Спартака Мишулина.

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