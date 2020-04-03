«Получила счет за свет в 290 евро»: Лика Стар уже 25 дней не выходит из дома в Италии

Певица Лика Стар, которая последние 18 лет живет в Италии на острове Сардиния, призналась, что уже 25 дней сидит на карантине дома. Как отметила исполнительница, власти страны пообещали после пандемии выплатить по 600 евро гражданам. Правда, эти деньги достанутся далеко не всем категориям населения.

Как отметила певица, она осведомлена, что в России режим самоизоляции продлили до конца апреля. В этой ситуации она призвала не паниковать, а соблюдать озвученные правила.

По ее словам, в Италии многие жители потеряли свой бизнес и трудовые места. Она добавила, что не надо думать будто бы в стране всех бесплатно кормят и поят из-за сложной ситуации.

«Получила счет за свет в 290 евро. У меня нет работы и неизвестно, когда она теперь будет!» Лика Стар

Как отметила звезда, в этот непростой момент необходимо объединиться. Она уверена, что сложившаяся ситуация покажет, кто есть кто. Только сплоченность и взаимопомощь помогут людям выйти из тяжелой ситуации с гордо поднятой головой, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Лика Стар достаточно частый гость в России. Здесь у нее проходят концерты. Не так давно она была, к примеру, гостьей программы «Судьба человека». Исполнительница, в частности, рассказала о своих романах прошлых лет.