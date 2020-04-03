Лев Лещенко исполнил в больничной палате свой хит «Надежда»

Музыкант Лев Лещенко в Instagram поблагодарил прямо из больничной палаты всех своих поклонников за поддержку. Как известно, обеспокоенные его здоровьем фанаты запустили флешмоб. Исполняли его легендарный хит «Надежда». Таким способом они поддержали певца, который оказался в Коммунарке.

«Огромное спасибо за флешмоб. Не думал, что подхватите. У нас столько исполнителей этой песни, оказывается. Не представляю теперь, как выходить на сцену. Придумывать придется что-то особенное. Привет хочу всем передать. Берегите свой дом, родных, близких и здоровье. Оно у нас единственное».

Лев Лещенко

Отметим, что Лещенко угодил в клинику в Коммунарке с коронавирусом. Первое время диагноз звезды не был известен широкой общественности. К примеру, друг артиста юморист Владимир Винокур отрицал, что у его товарища серьезные проблемы со здоровьем.

Любопытно, что врачи засомневались в первоначальном диагнозе Лещенко. Ему пришлось сдать повторный тест на коронавирус. Его результаты пока неизвестны.

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Вся страна в последние дни молилась за артиста, которому сейчас 78 лет. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Кстати, у его супруги коронавирус не подтвердился. Жена сейчас находится около мужа и оказывает ему помощь. Скорее всего, в ближайшие дни Лещенко выпишут домой.