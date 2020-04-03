«Дочь не хочет общаться с подругой»: Распутина рассказала, куда пропала ее наследница

Певица Маша Распутина пояснила, куда пропала ее младшая дочь Мария. Наследницу, напомним, она родила в 2000 году от бизнесмена Виктора Захарова. Несколько дней назад одна из подруг девушки забила тревогу. Она не могла выйти на связь с наследницей Распутиной. В итоге она даже была вынуждена набрать номер исполнительницы, чтобы та раскрыла секрет, куда пропала Мария.

Как отметила певица, с Машей все в порядке. Она читала сообщения, что одна из девушек ищет ее дочь.

«В возрасте Маши разное случается. Быть может, дочь просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней на связь». Маша Распутина

По словам исполнительницы, сейчас они с Марией на карантине. Сама она не забывает в этот непростой момент о занятиях спортом. Кроме того, Распутина смотрит турецкие сериалы. Звезда посоветовала всем в эти дни оставаться дома и понапрасну не рисковать своим здоровьем, сообщает «Собеседник».