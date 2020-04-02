Путин предоставит губернаторам дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом

В обращении к народу президент страны отметил, что в случае с регионами требуется индивидуальный подход.

Владимир Путин предоставит губернаторам всех регионов дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. Во время обращения к народу политический лидер подчеркнул – на сегодняшний день в каждом субъекте наблюдается своя ситуация: где-то, как в Москве, бороться с распространением инфекции сложнее, но врачи делают все возможное, а какие-то территории, которых становится все меньше, коронавирус пока не коснулся. В связи с этим Путин предложил главам регионов определить конкретный набор профилактических мер.

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«Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать», — обосновал свое решение он.

Озвучить свои соображения по поводу мер губернаторы должны будут до конца текущей недели. Подчеркнул также Путин, что свою работу продолжат органы власти, предприятия с непрерывным производством, больницы и аптеки, продуктовые магазины и все службы жизнеобеспечения.