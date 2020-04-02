Свое решение президент страны озвучил во время обращения к народу 2 апреля.

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Свое решение глава страны озвучил во время прямого обращения к народу 2 апреля. Президент подметил, что на сегодняшний день пик заболеваемости не пройден в стране и мире, в связи с чем главной задачей населения и правительства является обеспечение безопасности людей. Особое внимание Путин попросил уделить возрастным гражданам, находящимся в группе риска, а также детям.

«Прошу вас предельно внимательно относиться к рекомендациям властей и врачей. Даже короткая неделя показала, что, когда мы понимаем возникающие перед нами сложности, общими усилиями удается сократить риски. Уверен, впредь мы и дальше будем действовать согласованно», — отметил он.

больше по теме Путин отметил, что России удалось сдержать массовое распространение коронавируса Президент призвал правительство и дальше работать на опережение.

Путин также подчеркнул – на время самоизоляционного периода работодатели обязаны сохранить для подчиненных заработную плату на прежнем уровне. Политический лидер акцентировал внимание – если обстановка будет позволять, нерабочий режим может быть отменен раньше озвученного срока.

Отметим, что обращение президента Путина к народу стало уже вторым. Ранее глава государства призвал россиян к сплочению и объявил неделю в конце марта и начале апреля нерабочей. Помимо прочего в стране были введены меры для поддержания устойчивого состояния населения: так, все льготы в течение полугода будут продлеваться без предоставления необходимых документов, для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предусмотрены кредитные каникулы. На момент написания новости в России официально зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. За сутки подтвержден 771 новый случай.