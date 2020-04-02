Экс-возлюбленный Ксении Собчак госпитализирован после попытки самоубийства

​2 апреля стало известно, что предприниматель Умар Джабраилов госпитализирован. По некоторым данным, мужчина пытался навредить себе. Позже его бывшая возлюбленная Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» подтвердила, что олигарх пытался покончить с собой. Пока нет информации о состоянии бизнесмена. Карету скорой помощи вызвал водитель Умара, когда мужчина находился в одной из столичных гостиниц, пишет Mash.

Напомним, что Джабарилов встречался с Собчак в начале 2000-х. Разница в возрасте в 23 года тогда не смущала молодую телеведущую. Чеченский олигарх любил девушку и одаривал ее подарками. Более того, это он помог Ксении адаптироваться в Москве, когда она переехала в столицу из Санкт-Петербурга. Их роман сам бизнесмен называл головокружительным, но они в итоге расстались. После романа Умар поддерживал дружеские отношения с бывшей возлюбленной.

От первого брака у Джабраилова есть дочери Даната и Альвина, которые проживают с матерью в Монте-Карло. А в 2018 году он выдал замуж свою племянницу Айну. На пышной свадьбе выступали звезды, а в качестве приданого у девушки были 32 чемодана известных брендов Louis Vuitton, Etro и Versace.