«Концерт Жанны стоил 25 тысяч долларов»: пиарщица Фриске рассказала о заработках звезды

Пиарщица певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни почти пять лет назад, заявила, что исполнительница никогда по-настоящему не любила своего гражданского супруга телеведущего Дмитрия Шепелева.

Как отметила пиарщица, на момент знакомства с Шепелевым у Жанны Фриске было все — деньги, слава, но не было семьи и ребенка, а она мечтала о наследнике. Как добавила девушка, телеведущий красиво ухаживал за певицей. Она в какой-то момент приняла решение родить от него ребенка, посчитав, что он станет хорошим отцом.

При этом пиарщица заметила, что отец звезды Владимир Фриске сразу невзлюбил друга его дочери. Кроме того, он понимал, что денег у Шепелева, чтобы содержать семью нет.

«Тогда один концерт Жанны стоил 25 тысяч долларов». Пиарщица Жанны Фриске

По словам пиарщицы Жанны Фриске, отец исполнительницы будет до конца вести войну с Шепелевым, чтобы тому не досталось наследство его дочери, сообщает портал eg.ru.