«Должны выйти обновленными»: Басилашвили поделился своей философией о коронавирусе

В настоящий момент народный артист уединился со своей женой в питерской квартире.

85-летний народный артист Олег Басилашвили решил провести карантин в своей питерской квартире, уединившись вместе с женой Галиной Мшанской.

Однако за продуктами актер предпочитает ходить сам, выполнив все необходимые требования безопасности.

«Экипируюсь как положено: надеваю перчатки, маску. Без этого никак», — рассказал он «Комсомольской правде».

По словам Олега Валериановича, у него за годы накопилось немало различных защитных средств. И вот теперь настал их час — пригодились.

Как и многие трудоголики, актер отчасти воспринимает карантин как возможность наконец-то расслабиться. Дома у него обширная библиотека классической литературы, которую он с удовольствием стал перечитывать.

На эпидемию он смотрит философски.

«Мне кажется, мы, люди, должны выйти из этой истории обновленными. Сейчас как раз то самое время, когда нужно забыть обо всех распрях, о вражде и ненависти, и всем объединиться и встать на защиту нашей планеты», — считает Олег Басилашвили.

Ранее мы писали о том, как проводит время на самоизоляции Евгений Петросян. Он, как и звезда «Служебного романа», увлекся чтением. Кроме того, юморист стал коллекционировать шутки про CoViD-19, публикуя их в своем аккаунте в Instagram.