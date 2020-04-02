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«Мой вес — 92 килограмма»: дочь Пригожина впервые приняла участие в откровенной фотосессии

Для девушки это был первый опыт съемок в нижнем белье.

«Мой вес — 92 килограмма»: дочь Пригожина впервые приняла участие в откровенной фотосессии
Дочь Пригожина разделась для фотосессии/https://www.instagram.com/danaya_prigozhina/

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, вес которой составляет 92 килограмма, впервые приняла участие в откровенной фотосессии.

Как отметила девушка, сначала она чувствовала определенный дискомфорт, когда ей предложили надеть белье и боди телесного цвета. Она сказала, что привыкла носить в основном темные вещи. Впрочем, через 20 минут с начала съемки она смогла расслабиться.

По словам Данаи Пригожиной, ей часто делают комплименты, что она красавица. Правда, это касается ее внешности. А вот насчет фигуры хороших слов в свой адрес она практически не слышит. В то же время по поводу лишнего веса она не комплексует. В будущем постарается похудеть. При этом девушка добавила, что в принципе ее устраивает, как она сейчас выглядит, сообщает портал srsly.ru.

«Мой вес — 92 килограмма. Учитывая, что я немного набрала за зиму, хотелось бы чуть-чуть скинуть — до 50-го размера».

Даная Пригожина

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