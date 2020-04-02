Дробыш в период пандемии решил переквалифицироваться в артиста балета

Композитор и музыкант 53-летний Виктор Дробыш, автор песни Party for everebody, которую исполняли «Бурановские бабушки» несколько лет назад на конкурсе «Евровидение», в Instagram сообщил, что его дочка начала преподавать ему балет.

При этом он признался, что является безнадежным учеником и вряд ли добьется на этом поприще успеха.

«Лида сказала, что у меня через неделю первое выступление. Буду готовиться. А до чего вы докатились?» Виктор Дробыш

Отметим, что в комментариях отметились многие звезды российского шоу-бизнеса, которые, судя по всему, явно заскучали дома.

«Ой, халтурите, Виктор Яковлевич. Ножку дотягиваем», — заявил музыкант и певец Денис Клявер.

«Ждем шпагат!» — отметил музыкант Николай Носков, который не так давно восстановился после инсульта и даже выступил с концертом.

«Я не могу», — сказала в свою очередь исполнительница Слава, старшая дочь которой недавно покинула Францию и воссоединилась с мамой в России.