«Резко возросла продажа оружия»: футболист Торбинский рассказал, что творится в Майами

По словам игрока, почти у всех в Америке есть на него разрешение.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, который сейчас живет в Америке, рассказал, что творится в Майами из-за коронавируса. Как отметил спортсмен, в целом обстановка на улицах пока спокойная. Комендантский час введен только в ночные часы, а днем можно спокойно гулять. Штрафы за это не предусмотрены.

«Единственное, что напрягает, — резко возросла продажа оружия. Здесь почти у всех есть на него разрешение». Дмитрий Торбинский

Как отметил Торбинский, многие в Америке после окончания пандемии боятся остаться без работы. Они думают, что люди из бедных районов начнут промышлять грабежами, поэтому пытаются подстраховаться. Сам Торбинский добавил, что в такой ситуации надо быть начеку.

Также футболист сказал, что сейчас американцы активно занимаются спортом, катаются на велосипедах. Пляжи, рестораны, кинотеатры и торговые центры закрыты. Развлекаться людям просто негде. В обычном режим работают только аптеки и супермаркеты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Дмитрий Торбинский был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира 2008 года в Австрии и Швейцарии. Именно он после передачи Андрея Аршавина забил гол в ворота сборной Нидерландов, который позволил нашей команде выйти в полуфинал Евро. Игрок в составе национальной команды стал бронзовым призером того турнира.

Сейчас Дмитрий Торбинский мечтает открыть в Америке свою футбольную академию. Он бесплатно начал тренировать одну из американских любительских команд. Правда, как он советовал, из-за коронавируса все тренировки пришлось отменить.