«Это мой большой грех»: Марат Башаров не стал отрицать, что он — любитель выпить

По словам актера, его вера против этого, но он ничего не может с собой поделать.

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался ведущему Борису Корчевникову, что любит выпить. Известно, что актер, когда под градусом, порой ведет себя неадекватно. В частности, он поднимал руку на свою вторую жену Екатерину Архарову и третью — Елизавету Шевыркову. Именно поэтому обе девушки предпочли со звездой расстаться.

«Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать». Марат Башаров

Как отметил популярный актер, он человек зависимый, хотя, если сильно надо, всегда может сдержаться. О любимой работе он никогда не забывает.

«Я начал пить, когда стали уходить из жизни одним за одним близкие мне люди. При этом, как мне тогда казалось, моя первая жена Лиза меня совсем не понимала. Я делал то, что мне нравится. Отсюда рождались недопонимания», — заявил Марат Башаров.