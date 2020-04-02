«Завертелось все, закрутилось, влюбчивый я»: Башаров рассказал о романе с Бутырской

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой роман с фигуристкой Марией Бутырской. В те годы он жил с первой женой Елизаветой Круцко, которая подарила ему дочь. По словам звезды, это была любовь с первого взгляда. Он ничего не мог поделать с собой.

«Я увидел человека, за которого болел по телевизору. Закрутилось все, завертелось, влюбчивый я. Ну и люди добрые потом моей жене Лизе нашептали. Я не отпирался. Но все прошло. Причем достаточно быстро. И для Маши, и для меня. Маша встретила любимого человека. Я вернулся к Лизе». Марат Башаров

Как отметил актер, супруга смогла простить ему измену.

«Я ей до этого говорил: «Потерпи, все пройдет». Так и случилось в итоге. Когда я вернулся, то Лиза пожарила мне пельмени на нашей кухне. Она знала, что я люблю это блюдо. Так мы и помирились. Слова в той ситуации были ни к чему. Все и так было понятно», — заметил Марат Башаров.