«Мы с Машкой молодцы, сдержались»: Башаров вспомнил, как жена ревновала его к Мироновой

Актеры играли в картине «Свадьба», которая вышла на экраны в 2000 году.

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался ведущему Борису Корчевникову, что первая жена Елизавета Круцко ревновала его к актрисе Марии Мироновой. Они вместе сыграли в картине «Свадьба» режиссера Павла Лунгина. Башаров сыграл в ленте, которая вышла на экраны в 2000 году, деревенского парня Мишку Крапивина, а Миронова — молодую девушку Таню Симакову.

«А как Лизе можно было не ревновать? Маша такая красавица! В этой картине сцены с поцелуями были. Даже интимная сцена была». Марат Башаров

Как отметил Марат Башаров, во время интимной сцены Павел Лунгин попросил его снять трусы для большей наглядности и правдоподобности.

«А было лето. У меня спина загорела. Я сказал Лунгину: «В кадре, если я сниму трусы будет только мой белый зад». Он подумал, подумал и ответил: «Не снимай, действительно». Мы с Машкой молодцы, сдержались. Романа у нас не случилось», — заявил Марат Башаров.