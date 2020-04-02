«Это не шутка»: Яна Кудрявцева опять станет мамой

Серебряный призер Олимпиады 22-летняя гимнастка Яна Кудрявцева станет мамой второй раз. Об этом звезда решила сообщить своим поклонникам не в самый удачный момент — 1 апреля. Неудивительно, что многие ее подписчики решили, что она шутит, а «беременный» кадр сделан давно, когда спортсменка вынашивала первенца.

В итоге Яне пришлось объяснять людям, что юмора в ее сообщении не было.

«Многие подумали, что это первоапрельская шутка. Но нет, друзья, это не шутка, мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — написала Кудрявцева в личном блоге.

Напомним, замуж Яна вышла всего два года назад. Ее избранником стал хоккеист Дмитрий Кугрышев. В декабре 2018-го у них появилась на свет дочь Ева.

Ранее мы писали о другой первоапрельской публикации, но уже реально шутливой. Из-за нее Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось давать опровержение и объяснять, что у нее не было романа с сыном Джигарханяна. При этом некоторые поклонники пианистки посоветовали все-таки присмотреться к Степану. Дескать, он по возрасту больше подходит экс-супруге народного артиста.