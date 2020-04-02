«Она влетела в мою судьбу»: Башаров рассказал о первом браке с Елизаветой Круцко

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом браке с администратором Елизаветой Круцко. Женщина уже больше тридцати лет работает в студии «Три Тэ» режиссера Никиты Михалкова. После знакомства с Башаровым она стала его директором. От него она родила в 2004 году дочь Амелию.

«Она влетела в мою судьбу. У нас начался бурный роман. Причем она тогда была еще замужем, но они уже не жили вместе. Я встретился с ее супругом Жорой. Он поэт, актер. Мы поговорили, выпили. Я сказал, что у них уже семьи нет. Он принял это. Другой был мог попытаться отвоевать Лизу, но он не стал. Он понял, что я смогу дать ей больше, чем он. Он не оценил ее прелестей. Через пять лет он ушел из жизни. Жора много пил». Марат Башаров

Как отметил актер, первые годы жизни с женой были просто замечательными. Она, к примеру, приезжала к нему на съемки картины «Ворошиловский стрелок» в Калугу, где они весело проводили время.

«Мама хотела, чтобы моя жена была татаркой. Она говорила: «Марат, у тебя будет много женщин, но ты задумайся, кто и как тебя будет хоронить». Я обещал, но слово не сдержал. Лиза позже согласилась принять мусульманство. Стала Лейлой», — заявил актер.