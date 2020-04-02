Башаров вспомнил, как выпивал с Михалковым на съемках «Сибирского цирюльника»

Как отметил актер, в первый съемочный день он никак не мог сыграть свою роль и тогда режиссер пришел ему на помощь.

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что слава к нему пришла после съемок в картине режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Он сыграл в известной ленте роль юнкера Полиевского.

«Никита Сергеевич отобрал для съемок в картине целую группу молодых актеров. Нас всех отправили в Костромское военное училище. Нам сказали, что роли между нами распределят позже. Мы три с половиной месяца проходили подготовку. Как-то ко мне подошел Никита Сергеевич и сказал: «Ты подумай над ролью Полиевского». Я ответил: «Никита Сергеевич, я не обделаюсь». Марат Башаров

Как отметил Башаров, он никак не мог сыграть сцену в первый съемочный день. На помощь ему пришел Михалков.