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Башаров вспомнил, как выпивал с Михалковым на съемках «Сибирского цирюльника»

Как отметил актер, в первый съемочный день он никак не мог сыграть свою роль и тогда режиссер пришел ему на помощь.

Башаров вспомнил, как выпивал с Михалковым на съемках «Сибирского цирюльника»
Башаров вспомнил, как выпивал с Михалковым/http://globallookpress.com/

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что слава к нему пришла после съемок в картине режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Он сыграл в известной ленте роль юнкера Полиевского.

«Никита Сергеевич отобрал для съемок в картине целую группу молодых актеров. Нас всех отправили в Костромское военное училище. Нам сказали, что роли между нами распределят позже. Мы три с половиной месяца проходили подготовку. Как-то ко мне подошел Никита Сергеевич и сказал: «Ты подумай над ролью Полиевского». Я ответил: «Никита Сергеевич, я не обделаюсь».

Марат Башаров

Как отметил Башаров, он никак не мог сыграть сцену в первый съемочный день. На помощь ему пришел Михалков.

«Он отвел меня в вагончик. Достал бутылку виски. Налил в два стакана и сказал: «Пей давай». Я не решался. «Очкуешь?» — спросил он. Я ответил утвердительно. Мы в итоге выпили. После вышли на улицу и все сразу нормально пошло. Сцена, которая никак не удавалась, была быстро снята», — отметил Марат Башаров.

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