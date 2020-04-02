Башаров вспомнил, как выпивал с Михалковым на съемках «Сибирского цирюльника»

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что слава к нему пришла после съемок в картине режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Он сыграл в известной ленте роль юнкера Полиевского.
«Никита Сергеевич отобрал для съемок в картине целую группу молодых актеров. Нас всех отправили в Костромское военное училище. Нам сказали, что роли между нами распределят позже. Мы три с половиной месяца проходили подготовку. Как-то ко мне подошел Никита Сергеевич и сказал: «Ты подумай над ролью Полиевского». Я ответил: «Никита Сергеевич, я не обделаюсь».
Как отметил Башаров, он никак не мог сыграть сцену в первый съемочный день. На помощь ему пришел Михалков.
«Он отвел меня в вагончик. Достал бутылку виски. Налил в два стакана и сказал: «Пей давай». Я не решался. «Очкуешь?» — спросил он. Я ответил утвердительно. Мы в итоге выпили. После вышли на улицу и все сразу нормально пошло. Сцена, которая никак не удавалась, была быстро снята», — отметил Марат Башаров.