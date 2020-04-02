«С товарищем Малафеевым я ничего иметь не хочу»: Дзюба отозвался о бывшем вратаре «Зенита»

Как отметил футболист, он никому не советует строить бизнес с этим человеком.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба во время прямого эфира с телеведущей Тиной Канделаки в Instagram нелестно отозвался о бывшем вратаре клуба Вячеславе Малафееве. После завершения карьеры голкипер занялся бизнесом. Он открыл свое агентство недвижимости.

«С товарищем Малафеевым я ничего не имею и иметь не хочу, и никому не советую. Чтобы начинать в России бизнес, нужно подумать десять раз. Не знаю, но не думаю, что у него успешное дело». Артем Дзюба

Как отметил футболист, в России крайне сложно вести бизнес. Если нет родственников в конкретной сфере, то велика вероятность прогореть. Кругом, как он выразился, один обман. По словам футболиста, многие его товарищи вкладывали деньги в недвижимость, рассчитывая приумножить средства, но в итоге все потеряли.

По словам Артема Дзюбы, не видит он особого смысла и в ресторанном бизнесе. Он уверен, что любой бармен может «обнести так, что потом придется идти по миру с голой попой». Если человек хочет строить бизнес, как думает игрок, то он должен в этой теме разбираться. Иначе затея обречена на полный провал и потерю денежных средств.

Отметим, что Артем Дзюба на данный момент один из самых известных игроков в России. Он капитан национальной сборной. Футболист регулярно поражает ворота соперников. В соцсетях у него огромная армия поклонников, которые его просто боготворят.