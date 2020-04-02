Во время эпидемии стриминговые сервисы бьют рекорды по просмотрам

Теперь вместо походов в кинотеатры люди смотрят Netflix и YouTube.

Эпидемия коронавируса сильно ударила по кинотеатрам и крупным студия: первые закрылись, а вторые вынуждены переносить премьеры и отменять съемки важных проектов. Итог у подобного положения один — все теряют деньги. А вот простые зрители не унывают, именно сейчас многие открыли для себя стриминговые видеосервисы вроде Netflix и YouTube.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за время пандемии время проведенное пользователями интернета на популярных сервисах увеличилось более чем на 30% и это только за первые две недели марта.

По подсчетам экспертов, мартовские показатели 2020 года в два раза выше тех же цифр за прошлый год. Самая крупная доля рынка у Netflix — 29%, пользователи потратили на просмотр этого видеоконтента около 45 миллиардов минут. YouTube на втором месте и забрал себе 20% всего потокового времени. Замыкает тройку лидеров Hulu.

Самым популярным фильмом на Netflix стал «Правосудие Спенсера», зрители потратили на картину около 1,25 миллиарда минут.