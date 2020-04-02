«Нам просто не повезло»: Диденко высказалась о погибших на ее дне рождения

Аптечный блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой произошла трагедия после использования в бассейне сухого льда, в Instagram заявила, что тем, кто погиб в тот злополучный вечер, в том числе и ее супругу, просто не повезло.

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств».

Екатерина Диденко

Как отметила Екатерина Диденко, не стоит полагаться на людей, которые продают сухой лед. Их главная цель, как она считает, продажи и зарабатывание денег. На правильный расчет при его использовании реализаторы никогда не смотрят.

Как отметила Диденко, в их случае главная проблема была в том, что ее муж и двое друзей были в бассейне. Они просто не смогли быстро выбраться из воды.

Любопытно, что в комментариях на блогершу с новой силой набросились пользователи. Одна из подписчиц, к примеру, отметила, что у мужа Екатерины Диденко «в могиле еще ноги не остыли», а она продолжает хайповать на этой теме. Сама она ранее советовала всем недовольным от нее отписаться и не читать посты.