Загитова разыграла поклонников, опубликовав снимок с тренировки на катке

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова в Instagram опубликовала снимок, на котором она находится на катке. При этом кругом видны пустые трибуны.

Часть поклонников решили, что звезда возобновила тренировки на льду. Сама же фигуристка отметила, что ее пост связан с первым апреля – днем шуток и смеха. В хештегах она написала, что продолжает заниматься дистанционно из дома.

Отметим, что все тренировки в группе тренера Этери Тутберидзе приостановлены до 12 апреля. Фигуристки находятся дома на самоизоляции.

Из-за коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале во второй половине марта, был перенесен на осень. Впрочем, Загитова все равно не смогла бы выступить на мировом первенстве. Еще в декабре прошлого года она объявила о приостановке своей профессиональной карьеры.