«Не в силах контролировать все это»: Нурмагомедов ответил на претензии за отказ от боя

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса. После закрытия границы в США его вылет в страну стал невозможен. В настоящий момент американскому бойцу подыскивают другого соперника.

Удивительно, но эта вполне обычная на сегодня новость вызвала волну осуждения со стороны некоторых пользователей Сети. Личный блог Нурмагомедова заполнился хейтерскими сообщениями, осуждающими поступок Хабиба.

«Никогда не ожидал от тебя таких действий. Ты боишься проиграть, даешь заднюю. Если захотеть, можно и на частном самолете, договориться хоть с кем, проиграй как мужчина в клетке, а не дома оставаясь непобедимым», «Иди и дерись с Тони! Не трусь!», «Рейсы в Нью-Йорк доступны. Лети. Что за лажа с отговорками? Ты же кавказец! Лети любым способом», — пишут Нурмагомедову.

Бойца смешанных единоборств поразила такая реакция поклонников.

«Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей. А Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя?» — обратился он к гражданам, призывающим нарушить карантин.

Спортсмен сказал, что понимает боль своих поклонников и не меньше их расстроен происходящим.

«Было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — сказал он.

Боец попросил людей поставить себя на его место и призвал беречься в этот период.