«Меня один раз Лолита послала на три буквы»: Мигель вспомнил неприятный эпизод с певицей

Как отметил наставник проекта «Танцы», у исполнительницы в тот день было плохое настроение.

Наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель в YouTube-шоу Agentshow Land вспомнил не самый приятный инцидент, который у него случился с певицей Лолитой.

«Меня один раз Лолита послала на три буквы прямо на сцене, даже не увидев номер, который я для нее ставил. Потому что она так захотела, была в таком настроении». Мигель

Как отметил танцор, его раздражают люди, которые не хотят отдаваться любимому делу на все сто процентов. Причем он сказал, что таких, к сожалению, на российской эстраде хватает. Хореограф считает, что нужно беспрекословно выполнять указания тех людей, которые, как он выразился, тебя делают и ведут к успеху.

Также Мигель отметил, что спокойно относится к связям на одну ночь. По его словам, у него было много случайных девушек, когда он был один. Танцор считает, что к этому надо проще относиться. Ничего страшного в таких отношениях он не видит. С партнершами он «на берегу» договаривался, что продолжения у их одноразовой любви не будет.

Отметим, что Мигель стал известен широкой публике после проекта «Фабрика звезд». Он принял участие в одном из сезонов популярного шоу. Позже из певца он переквалифицировался в танцора, где добился куда больших успехов. Шоу «Танцы» на ТНТ, где он один из наставников, пользуется огромной популярностью у зрителей.