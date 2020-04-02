Анна Кастерова призналась, что не может расслабиться в присутствии мужа-хоккеиста

Телеведущая Анна Кастерова в Instagram-эфире порталу «Чемпионат.com» заявила, что сейчас из-за пандемии коронавируса проводит много времени вместе с супругом хоккеистом команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. При этом каких-то конфликтных ситуаций у них не возникает.

Как отметила звезда, у Жени, как, впрочем, и у любого человека, бывают психи. Она научилась с этим справляться. Сейчас Кастерова и Малкин могут больше внимания уделить своему сыну Никите. Мальчик счастлив, что родители все время вместе и придумывают для него каждый день новые игры.

В то же время Кастерова отметила, что не может полностью расслабиться в присутствии супруга. Ей, как она сказала, надо больше времени, чтобы побыть наедине с собой, но сейчас из-за карантина это невозможно.

«Знаете, все эти женские штучки, масочки. Хочется натянуть растянутую майку и ходить с пучком по дому. При муже такого не позволяю, стараюсь выглядеть уютно, но опрятно». Анна Кастерова

Отметим, что супруг Кастеровой Евгений Малкин считается одним из сильнейших хоккеистов в НХЛ. В составе своей команды он уже несколько раз выигрывал главный трофей заокеанского хоккея – Кубок Стэнли. Малкин всегда рад выступать и за сборную России. Он приезжает в национальную команду по первому требованию тренерского штаба.