«Я нахожусь в безопасности, все хорошо!»: Евгения Медведева уехала в Японию

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сообщила, что покинула Канаду, где в последнее время тренировалась, и отправилась в Японию.

Свой поступок звезда объяснила сложностью жизни и работы в этот период в Торонто. В настоящий момент здесь спортсменам фактически делать нечего, поскольку ледовые катки и спортивные залы не функционируют из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в июне она планирует принять участие в ледовом шоу в Японии Prism on Ice (Sailor Moon).

«С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и, пожалуйста, берегите себя и родных!» — сообщила она в личном блоге.

Евгения также заметила, что ее двухнедельный карантин по возвращении из США закончился, и она имеет полное право выходить на улицу и менять место дислокации.

То, что Медведевой приходится непросто в эти дни в Канаде, стало известно ранее. Спортсменка вначале выкладывала в Сеть грустные посты о пустых супермаркетах с отсутствием людей и продуктов, а потом и вовсе из дома, когда ушла на самоизоляцию. Здесь она вслед за своей коллегой Алиной Загитовой стала проводить онлайн-тренировки, стараясь поддержать дух своих поклонников.

Напомним, Загитова в последнее время регулярно балует пользователей Сети видеокадрами с домашними тренировками. Последнее видео оказалось не только полезным, но и очень смешным. Вместе со спортсменкой в тренировке приняла участие чихуахуа Алины. Собачка на протяжении всего ролика бегала вокруг девушки, откровенно мешая ей проводить курс физупражнений. Зрители не смогли сдержать улыбок и восторженных комментариев от увиденного.