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Татьяна Тарасова поделилась редким свадебным кадром со своим третьим мужем

Пианист и народный артист СССР Владимир Крайнев скончался в 2011 году.

Татьяна Тарасова поделилась редким свадебным кадром со своим третьим мужем
Тарасова поделилась кадром с третьей свадьбы/http://globallookpress.com/

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram разместила редкий кадр со своей третьей свадьбы. Ее супругом был известный пианист и народный артист СССР Владимир Крайнев. Он скончался в 2011 году.

«День рождения Володи. Наше свадебное фото».

Татьяна Тарасова

Отметим, что до знакомства с Владимиром Крайневым Татьяна Тарасова была замужем дважды. Первый ее брак, который продлился всего два года, был с сыном народного артиста СССР Евгения Самойлова — Алексеем. Счастья в этих отношениях тренер построить не смогла.

Во второй раз она вышла замуж за спортсмена-легкоатлета Василия Хоменкова. Его отец — также очень известная личность. Леонид Хоменков — тренер и функционер. Кстати, ни в одном из трех браков у Татьяны Тарасовой не было детей.

Напомним, что Татьяна Тарасова подготовила целую плеяду выдающихся фигуристов. Один из ее самых звездных учеников – олимпийский чемпион американского Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.

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