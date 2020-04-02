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Саманта Фокс собралась замуж за свою норвежскую подругу

Бывшая возлюбленная британской модели и певицы скончалась несколько лет назад от рака.

Саманта Фокс собралась замуж за свою норвежскую подругу
Саманта Фокс выйдет замуж/https://www.instagram.com/samanthafoxofficial/

Бывшая британская модель и певица 53-летняя Саманта Фокс, которая еще в 2003 году совершила каминг-аут, выйдет в недалеком будущем замуж за свою норвежскую подругу Линду Олсен. Она на восемь лет младше звезды.

Отметим, что пышное торжество должно было состояться этим летом в графстве Эссекс, но пандемия коронавируса спутала планы Саманты Фокс и ее возлюбленной. Где и когда теперь состоится свадьба пока точно неизвестно.

Добавим, что несколько лет назад Саманта Фокс пережила один из самых страшных ударов в своей жизни. От рака скончалась ее возлюбленная Мира Страттон. После этого на протяжении длительного времени Саманта Фокс была в затяжной депрессии, из которой ее смогла вывести новая подруга.

Кстати, друг певицы сообщил, что сейчас она очень счастлива рядом со своей норвежской возлюбленной. По его словам, они мечтают провести остаток своих дней около друг друга, сообщает The Sun.

Тэги

ВеликобританияЛинда ОлсенМира СтраттонНорвегияСаманта Фокс
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