«Ночью Паше стало плохо»: сына Аллы Довлатовой экстренно доставили в больницу

Как отметила телеведущая, врачи скорой помощи оперативно отреагировали на ее звонок.

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в Instagram сообщила, что ее тринадцатилетнему сыну Павлу резко стало плохо. Ей пришлось вызывать на дом бригаду врачей скорой помощи.

«Хочу сказать большое спасибо нашей скорой помощи! Ночью сыну Паше стало плохо… Главный позитив, что наша московская скорая помощь приехала за пять минут. Слава врачам скорой помощи. Благодарю вас всем материнским сердцем». Алла Довлатова

Отметим, что сына Аллы Довлатовой доставили в детскую Тушинскую больницу. Что случилось с подростком радиоведущая сообщать не стала.

Добавим, что Павел – сын Довлатовой от первого брака. Также от тех отношений у нее дочь Дарья. Сейчас Довлатова замужем за сотрудником силовых структур Алексеем Бородой. От этого брака у нее также двое детей. Ранее она рассказывала, что со вторым супругом ее познакомил поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.