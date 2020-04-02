«Мы скоро выздоровеем»: Лев Лещенко обратился к своим поклонникам

Лев Лещенко, находясь на стационарном лечении в клинике, вышел в Сеть и обратился к своим поклонникам. Он поблагодарил людей, которые приняли участие во флешмобе «Надежда», организованный для его скорейшего выздоровления.

больше по теме Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном Джигарханяна Ранее некоторые СМИ сообщили об этом.

Напомним, его директор Андрей Гайдель попросил всех неравнодушных поддержать певца и исполнить для него композицию «Надежда». В акции приняли участие многочисленные поклонники звезды, а также артисты.

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл», — написал музыкант в личном блоге.

Напомним, Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус. Первый тест дал положительный результат, в настоящий момент артист ждет итогов второй проверки. Ранее представитель певца объяснил, почему тот посещал публичные мероприятия по приезде с гастролей. По словам Гайделя, сообщение о необходимости карантина Лещенко получил слишком поздно.

Отметим, что на празднике Аллы Крутой, где засветился Лев Валерьянович, побывало немало звезд. Некоторые из них позже почувствовали себя неважно и поспешили сдать тест на CoViD-19. У Леры Кудрявцевой и Игоря Николаева диагноз не подтвердился. В настоящий момент телеведущая прервала свой карантин и воссоединилась с родственниками, а композитор продолжает лечиться в клинике от другого заболевания. Недавно он провел небольшой онлайн-репортаж из больничной палаты.

Ранее мы писали о том, как актриса Ольга Куриленко (девушка Бонда) боролась с коронавирусом. Она находилась все это время дома вместе со своим сыном и няней, ее близким врачи отказались делать тест, сославшись на их нехватку.