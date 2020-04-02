Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном Джигарханяна

На фоне напряженной ситуации с эпидемией коронавируса некоторые СМИ совсем забыли про 1 апреля и традицию шутить в это время. Поэтому несерьезную информацию восприняли всерьез.

Например, одно издание опубликовало статью о Виталине Цымбалюк-Романовской, которая тайно обручилась со Степаном, сыном Армена Джигарханяна. В конце материала, чтобы избежать недопонимания и неприятных ситуаций, портал предусмотрительно подписал, что это розыгрыш. Но не тут-то было, статью перепечатали без этой приписки и понеслось, поехало…

В итоге бывшей жене народного артиста пришлось оправдываться в социальных сетях, объясняя, что в День дурака нужно быть бдительным, а иначе сам можешь одурачиться.

«Дорогие друзья! Сегодня — Первое апреля! После развода моя жизнь выглядит именно так. Впрочем, как и жизнь остальных «персонажей»», — обратилась она к подписчикам.

Любопытно, что некоторые фолловеры, хоть и поняли юмор, все-таки посоветовали пианистке присмотреться к Степану, дескать, кандидатура в мужья на самом деле неплохая.