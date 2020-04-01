«Если ты будешь со мною жить…»: Земфира выпустила первую за два года песню

Земфира прервала долгое релизное молчание и выпустила новую песню «Крым». До этого крайней композицией, вышедшей из-под пера артистки, был «Джозеф» 2018 года.

Премьера состоялась на YouTube-канале певицы 1 апреля 2020 года. В записи участвовали гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер.

Интересно, что новая песня практически никак не затрагивает собственно сам Крым. Она про отношения мужчины и женщины. Лирическая героиня 43-летней Земфиры хочет, чтобы ее возлюбленный жил с ней, но понимает, что это невозможно, так как они просто друзья.

Поклонники не смогли сразу оценить композицию, так как комментарии под роликом на YouTube были отключены.

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