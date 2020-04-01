Гоша Куценко попросил миллион рублей с поклонника за исполнение совместной песни

Актер и певец Гоша Куценко стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал, как на нем отразилась пандемия коронавируса.
«У меня отменились 25 спектаклей. Я был в полном шоке, когда об этом узнал. Но мне очень нравится проводить время дома со своей семьей. Правда, я понял, что совсем разучился лежать на одном месте. Меня прямо потряхивает».
Как отметил исполнитель, сейчас он ищет способ заработать. Актер понимает, что все может затянуться и концерты пройдут еще нескоро.
«Я провел два онлайн-концерта. Мы придумываем, как заработать. Предлагаем людям дать нам на чай – перечислить деньги. Пробуем привлечь спонсоров. Один человек спросил, можно ли со мной спеть за деньги. Я сказал можно, но за миллион рублей. Мне отказали. Теперь вот жалею. Надо было поменьше просить», — заявил Гоша Куценко.
Также Куценко признался, что ситуация ударила по его бюджету.
«Я заплатил налоги перед тем, как все это началось. Сейчас не знаю, как выжить. На мне столько висит: работники, друзья. Хочу поскорее начать работать. Я совсем не бизнесмен. Это я понял сейчас», — сказал актер и певец.