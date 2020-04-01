На карантине россияне смотрят «Вторжение», «Бладшота» и сериал «Корни»

Видеосервис Wink (принадлежит «Ростелекому») проанализировал, что чаще всего смотрели его подписчики на «карантинной» неделе с 23 по 29 марта. Согласно его статистике, просмотры фильмов и сериалов увеличились в 10 раз по сравнению предыдущим периодом — люди стали активнее качать детский контент и блокбастеры.

В топ-5 российского кино вошли картины «Вторжение» 2019 года, «Холоп», «Ржев», «Текст» и «Сестренки». Среди отечественных сериалов лидируют «Корни», «Содержанки», «Филатов», «Молодежка» и «Кухня».

Самые популярные мультфильмы: «Маша и Медведь», «Холодное сердце — 2», «Королевские каникулы», «Пушистый шпион» и «Трое из Простоквашино».

Из зарубежный полнометражек в топе «Бладшот»«Вторжение», «Заражение», «Знамение», «Нулевой пациент» и оскароносные «Паразиты». А среди сериалов в лидеры выбились «Папик», «Сопрано» в озвучке Дмитрия Гоблина, «Друзья», «Новый Папа» и «Теория Большого взрыва» в озвучке Кураж-Бамбей.

А какие картины вы смотрите во время домашнего карантина?