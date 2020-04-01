Пользователи Twitter решили сделать копии известных картин

Жители многих стран мира находятся на жестком карантине из-за пандемии коронавируса. Понятно, что сидеть в четырех стенах с возможностью выйти на улицу лишь в экстренных случаях мало кого радует. В связи с этим люди придумывают новые развлечения, способные убить время и хоть как-то скрасить этот нелегкий период.

Пользователи Twitter всегда отличались оригинальность, поэтому неудивительно, что именно там зародился новый флешмоб. Люди пытаются повторить сюжеты известных картин мировых художников и надо признать, что иногда получаются вполне неплохие копии, хотя чаще всего попытки воссоздать шедевры Леонардо да Винчи и Василия Сурикова вызывают лишь улыбку.

Сибирячка — Василий Иванович Суриков — 1909 г.

Ждёмс возвращения к прежней жизни.

Спасибо за #музейидетквам #музейнакарантине — это поистине весело! https://t.co/mSAlCithrS pic.twitter.com/7bJZzDnriY — Бревно Баобаба (@steklo_v_serdce) March 31, 2020

итак

васнецов, иван царевич на сером волке pic.twitter.com/lLn5YQ4GS6 — мешок с эмоциями (@_ad_hominem_) March 31, 2020

Ладно… тоже присоединюсь. Бернхард Штригель — портрет жены доктора Георга Танстеттера. 1515 год https://t.co/HZJSWRGAaE pic.twitter.com/cWleKE4E3f — Сон Бродского (@BardTheBowman89) March 31, 2020

тоже продолжу домашне-карантинный упороч

картина Д.Россетти "Леди Лилит" одна из моих любих, особенно передает ситуацию, когда ты вигмейкер на фесте, вечно расчесывающий длинные парики 🌚 https://t.co/oEmOt0iszk pic.twitter.com/TajLvuBHh9 — биоцифровой джаз (@Irtelheem) March 31, 2020