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Пользователи Twitter решили сделать копии известных картин

Люди создают гениальные шедевры, находясь на самоизоляции.

Пользователи Twitter решили сделать копии известных картин
Написание картины. Фото: КП/Вислов Иван

Жители многих стран мира находятся на жестком карантине из-за пандемии коронавируса. Понятно, что сидеть в четырех стенах с возможностью выйти на улицу лишь в экстренных случаях мало кого радует. В связи с этим люди придумывают новые развлечения, способные убить время и хоть как-то скрасить этот нелегкий период.

Пользователи Twitter всегда отличались оригинальность, поэтому неудивительно, что именно там зародился новый флешмоб. Люди пытаются повторить сюжеты известных картин мировых художников и надо признать, что иногда получаются вполне неплохие копии, хотя чаще всего попытки воссоздать шедевры Леонардо да Винчи и Василия Сурикова вызывают лишь улыбку.

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