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Медведева потренировалась под трек, за использование которого обвиняла Загитову в плагиате

Серебряный призер Олимпиады сейчас находится в Канаде на самоизоляции.

Медведева потренировалась под трек, за использование которого обвиняла Загитову в плагиате
Медведева тренируется в Канаде на самоизоляции/http://globallookpress.com/

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в сторис Instagram опубликовала видео со своими тренировками на самоизоляции. На все видео наложены саундтреки c их параллельным текстом. Любопытно, что один из них — Вad guy в исполнении популярной певицы Билли Айлиш, под который летом прошлого года свой показательный номер поставила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Отметим, что тогда разразился грандиозный скандал. Медведева сказала, что это ее любимый трек, а постановщик программы Даниил Глейхенгауз попал под подозрение в плагиате. Сам мужчина позже говорил, что выбрал этот трек, не зная, что он так любим Медведевой.

Добавим, что Медведеву и Загитову сложно назвать подругами. В свое время Евгения, к примеру, просила тренера Этери Тутберидзе попридержать в юниорах свою соперницу и не отправлять на Олимпиаду. Наставница не послушала. В итоге именно Загитова выиграла у Медведевой в Корее.

Вскоре после Олимпиады Медведева уехала тренироваться к канадскому тренеру Брайану Орсеру. С Тутберидзе сейчас она не поддерживает общение. Для наставницы «бегство» одной из любимых учениц в Северную Америку в свое время стало полной неожиданностью.

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Алина ЗагитоваАлина Загитова последние новостиБилли АйлишЕвгения МедведеваЭтери Тутберидзе
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