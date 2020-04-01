Медведева потренировалась под трек, за использование которого обвиняла Загитову в плагиате

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в сторис Instagram опубликовала видео со своими тренировками на самоизоляции. На все видео наложены саундтреки c их параллельным текстом. Любопытно, что один из них — Вad guy в исполнении популярной певицы Билли Айлиш, под который летом прошлого года свой показательный номер поставила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Из Инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/PodjcTSEMK — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 1, 2020

Отметим, что тогда разразился грандиозный скандал. Медведева сказала, что это ее любимый трек, а постановщик программы Даниил Глейхенгауз попал под подозрение в плагиате. Сам мужчина позже говорил, что выбрал этот трек, не зная, что он так любим Медведевой.

Добавим, что Медведеву и Загитову сложно назвать подругами. В свое время Евгения, к примеру, просила тренера Этери Тутберидзе попридержать в юниорах свою соперницу и не отправлять на Олимпиаду. Наставница не послушала. В итоге именно Загитова выиграла у Медведевой в Корее.

Вскоре после Олимпиады Медведева уехала тренироваться к канадскому тренеру Брайану Орсеру. С Тутберидзе сейчас она не поддерживает общение. Для наставницы «бегство» одной из любимых учениц в Северную Америку в свое время стало полной неожиданностью.