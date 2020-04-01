«Я тебя в порошок сотру»: Кушанашвили вспомнил суд с Пугачевой

Телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил скандал с участием певицы Аллы Пугачевой. Дело в итоге дошло до суда.

«Я в одной из программ, находясь в непотребном состоянии, обозвал ее нехорошими словами. Программу смотрели все. Мне потом пересказали мои оскорбления в адрес ее. Я никогда не думал, что так потеряю человеческий облик. Я представить себе не мог, что так скажу». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, за слова пришлось отвечать. «Она дождалась презентации группы «А-Студио» и пришла туда, зная, что там буду и я. Мне сказали: «Отарик, покидаем зал. Алла идет к тебе». Я побежал прочь и вдруг сталкиваюсь с ней в дверях. Если вы никогда в жизни не расстраивали Аллу Пугачеву, то вам сложно представить, как она может быть огорчена. А уж как она негодует, узнал один я», — заметил он.

По словам журналиста, Примадонна пронзительно посмотрела на него словно рентген. «Я оцепенел от ужаса. И тут она сказала: «Я тебя в порошок сотру!» Я почувствовал себя в роли артистов, которых оскорблял. Меня отвели от нее. Утром узнал, что она пошла в суд. Дождался суда. Она сказала на процессе: «Если бы Отар был заурядный писака, с которого взятки гладки, то я бы не обратила внимания на оскорбления. Но он талантливый журналист. Хочу преподать урок, как уважать других людей. Если он не извинится, то потеряет вес и значимость». И я прямо в суде принес извинения», — заметил Кушанашвили.